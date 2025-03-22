شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 7.. أحمد بدير يدخل المستشفى ويطلب من شمس أن يتزوج ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الحلقة 7 من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكى والذى يُعرض على قناة on، من اخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى إبلاغ هاجر عفيفى شمس أن والدها – أحمد بدير مريض للغاية ونقلوه إلى المستشفى، ليذهب فورا إلى المستشفى ليقف لجانبه في مرضه، وعندما ذهب للمستشفى أكد بدير لشمس أنه يشعر بالموت، وطالبه بأن يتزوج هالة – هاجر عفيفى، وبالفعل طلب المأذون وكتب الكتاب في المستشفى.

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.



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