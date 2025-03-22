شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مشهد القطة فى مسلسل الغاوي.. الجمهور يعلق: يا ريت يكتروا من المسلسلات دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بسبب أحد المشاهد في مسلسل الغاوي، والذي يُعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، حيث ظهرت عائشة بن أحمد في أحد المشاهد تتشاجر مع رجل بسبب صفعه لقطة لطردها خارج العمارة.

وأشاد كثير من المتابعين بالمشهد، وجاء من التعليقات: "المشهد دا عشته حياتي كلها مع عالم أشباه بني آدمين".

وقالت متابعة: "المشهد ده أنا لسه عاملاه من أربع ايام بالظبط مع جاري حتي جملة وإيه يعني ما انتو كده كده بتمسحوا السلم، وطبعًا فيه إضافات مش هينفع أقولها لأن الحلوف اعترف بمنتهى الوقاحة إنه كان بيسم القطط فكان رد فعلى أقذر منه.. بنتي وهي بتتفرج قالت لي إنتي أهو يا ماما ما طلعتيش لوحدك مشهد جميل وإنساني حقيقي أتمنى كل الناس تكون بالحنية دي ع الحيوانات".

بينما علقت أخرى: "تقريبًا ده اللي بعمله مع الناس في الشارع لدرجة إني كنت مستني تحقيق نيابة أنا وأستاذي وفيه محامي زميل صحي القطة من النوم عشان يقعد مكانها وفعلًا حصل، المشكله إني كنت واقف قدامها م عايز أقعد عشان مصحهاش وهو جه عمل كدا بسهولة، نيابة النزهة في محكمة مصر الجديدة كانت بتتفرج علينا بسبب اللي عملته فيه".

وقالت متابعة: "يا ريت يكتروا من هالمسلسلات وهالمشاهد اللي بتدعو للرحمة بحيوانات الشارع كالقطط والكلاب، لأنه بجد تعذيب هالأرواح الضعيفة هاي وتسميمهم وقتلهم بأبشع الطرق صار شيء لا يوصف والله .. لعل وعسى الناس تفهم من خلال هالمشاهد انهم ارواح بتحس ويتتألم ويرحموهم ويعطفوا عليهم".

أنا ماشية وراجعة من الشغل لقيت قطتين كانوا هيموتوا أخذتهم البيت كل اللي في البيت زعلانين مني، لكني أصريت آخذ بالي منهم ما ينفعش نشوف حيوان محتاج المساعده ونسيبه".

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي خلال 15 حلقة ويظهر مكي خلال الأحداث بشخصية مجرم تائب وتتعرض عائشة بن احمد للخطف في إحدى قرى الصعيد لتبدأ معها الأحداث والعديد من الصراعات.

مسلسل "الغاوي" من بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد في أول تعاون يجمع بين الثنائي بالإضافة إلى كلاً من عمرو عبد الجليل وأحمد بدير ومحمد لطفي وولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة ومن إخراج ماندو العدل.

يعرض مسلسل "الغاوي" عبر قناة ON، في تمام الساعة 7:15 مساء، ويعاد على القناة نفسها في تمام الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي.

بينما يعرض المسلسل على قناة ON دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة ستكون في تمام الساعة 7:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية في تمام الساعة 3 مساء.



إشادات جماهيرية بمسلسل الغاوي



إشادات جماهيرية بمسلسل الغاوي



إشادات بمسلسل الغاوي



بسبب مشهد القطة إشادات جماهيرية بمسلسل الغاوي

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