شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 7.. وفاء عامر تصفع نيقولا معوض على وجهه وتعنف ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 7، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، معرفة "فاطمة" وفاء عامر بالمستشفى الذى تتواجد فيه ابنتها "زينب" ياسمين صبري بعد الاتصال بالطبيبة التى كانت تتابع معها.

ذهبت "فاطمة" وفاء عامر وزوجها "صبري" عزت زين، وابنهما "أحمد" عابد عنانى وزوجته "منال" هند عبد الحليم، للمستشفى وبمجرد دخولها للغرفة التى تتواجد فيها ابنتها، لتسألها ابنتها عن سبب تأخيرها، لتخبرها بأن زوجها "أسامة" نيقولا معوض لم يخبرها بمكان المستشفى، وانفعلت "فاطمة" عليه وقامت بصفعه على وجهه أمام الجميع، كما عنفت ابنتها واتهمتها بأنها وافقت على ما يفعله زوجها "أسامة" بسبب المال، وأخبرتها بأنها لن تسامحها وغادرت.

وشهدت الحلقة معاناة "زينب" ياسمين صبري مع الحمل، حيث جاء موعد الولادة ولم يكن زوجها موجوداً بالمنزل.

اتصلت "زينب" بزوجها "أسامة" نيقولا معوض، لكى ينقذها، ولكنه لم يرد بالبداية بسبب انشغاله بمكالمة أخرى، واتصلت على شقيقها، وأخبرته، ثم اتصلت بزوجها ورد واستنجدت به وعاد مسرعاً واصطحبها للمستشفى، وطلبت منه الاتصال بوالدتها، ولكنه لم يتصل ولم يرد علي اتصال أهلها بهم.

أخبرته الطبيبة بأن "زينب" أنجبت ابنهما ويتمتعان بصحة جيدة، فيما انتقل المشهد إلى والدتها "فاطمة" وفاء عامر وباقى أفراد أسرتها وهم يمتكلهم القلق والغضب بسبب عدم استطاعتها معرفة مكان ابنتها بأى مستشفى.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.



يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.



مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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