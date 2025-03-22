شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 22.. لومة تطلب من صفا إقناع حكيم بالعدول عن قراره والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 22 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا عديدة، حيث شعرت لومة "يارا القاسم" بالخوف اتجاه حكيم، بسبب تحكيم رأيه في تنفيذ وصية عمه وعدم تقسيم الورث على أولاده، فطلبت لومة من صفا "هاجر الشرنوبي" أن تجعله يعدل عن قراره، لأنها الوحيدة التي يسمع كلامها، ولكن صفا أكدت لها أن حكيم سينفذ ما في رأسه.

شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث اجتمع أبناء عم حكيم، ليضعوا أيديهم في يد بعضهم حتى يقفوا أمام حكيم، واقترحت برنسة "سهر الصايغ" أن ينضم ياسين "ميدو عادل" إليهم لأنه في يديه كل الحسابات، واعترض بحر في البداية "محمد نجاتي" ولكن اقتنع بذلك ووافقهم الرأي بانضمام ياسين معهم ضد حكيم.

بدأت الحلقة 22 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، بجمعه لأولاد عمه حتى يبلغهم أنه لن يقوم بتقسيم الورث، وسوف يعطيهم شهرية كما أمر أبوهم قبل موته، فاعترض الجميع وطالبوه بتقسيم الورث، ولكنه لم يكترث لكلامهم وتوعد لهم إذا وقف أحد أمامه لن يسكت.

‎انتهت الحلقة 21 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، باجتماع حكيم بأولاد عمه أثناء حديثهم عن الورث، وعندما سألوه قال إن كل شيء سيكون باسمهم وهو لم يملك شيئا، ففرحت برنسة "سهر الصايغ" وطلبت منه أن يعجل بتقسيم الورث، فصدمهم حكيم بأنه لن يقسم الورث.

‎كشفت الحلقة 21 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث قرر حكيم "مصطفى شعبان" الاجتماع بأولاد عمه للحديث عن الورث، فقام بالذهاب لياسين "ميدو عادل" في المندرة وطلب منه أن يصعد معه إلى القصر، ولكنه رفض في البداية ومع إصرار حكيم، صعد ياسين للقصر مع إبن عمه واجتمعوا بأولاد عمه كي يتحدثوا عن الورث الذي تركه له أبوهم.

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‎مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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