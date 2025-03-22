شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 7.. ياسمين صبرى تنجب طفلا والغضب يسيطر على وفاء عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 7، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، معاناة "زينب" ياسمين صبري مع الحمل حيث جاء موعد الولادة ولم يكن زوجها موجوداً بالمنزل.

اتصلت "زينب" بزوجها "أسامة" نيقولا معوض، لكى ينقذها ولكنه لم يرد بالبداية بسبب انشغاله بمكالمة أخرى، واتصلت على شقيقها، وأخبرته، ثم اتصلت بزوجها ورد واستنجدت به وعاد مسرعاً واصطحبها للمستشفى، وطلبت منه الاتصال بوالدتها، ولكنه لم يتصل ولم يرد على اتصال أهلها بهم.

أخبرته الطبيبة بأن "زينب" أنجبت ابنهما ويتمتعان بصحة جيدة، فيما انتقل المشهد إلى والدتها "فاطمة" وفاء عامر وباقى أفراد أسرتها وهم يمتكلهم القلق والغضب بسبب عدم استطاعتها معرفة مكان ابنتها بأى مستشفى.

وشهدت الحلقة اصطحاب "عماد" محمد دسوقي لخطيبته "نانسى" مها نصار للبحث عن شقة إيجار قديم ليسكنا فيها أثناء زواجهما.

ولكن نشبت مشادات من "نانسى" مع "عماد" بسبب اصطحابها لمناطق شعبية والتى رفضت أن تسكن فيها، كما رفضت الإيجار القديم وطلبت منه شقة تمويل عقارى، الأمر الذى رفضه بحكم امكانياته لأنه لا يستطيع دفع قسط شقة بجانب قسط السيارة والهاتف الذى أحضره لها، وفي نهاية الأمر أخبرته بأن كل شخص من طريق.

واتصل "عماد" بـ"دعاء" تحدث معها حول ما حدث بينه وبين "نانسى" وأخبرها بأنها كانت على حق وأنه من المفترض عدم الارتباط بها، وأنه سيختار المرة المقبلة صح، ليفاجئها بعرض الزواج عليها.



يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.



يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج أسامة (نيقولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيما.



مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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