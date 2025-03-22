شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 7.. وسام يقنع ابنته بمرض والدتها رباب لتعود للمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 7، قيام سام "محمد شاهين" بإقناع زينة "ياسمينا العبد" بالعودة للمنزل، وذلك من خلال إخبارها أن والدها رباب "يسرا اللوزي" مريضة وهو يحاول معالجتها.

فيما شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 7، شك طبيبة نيللي "أمينة خليل" في تعرضها لأزمة في الصغر تؤثر على علاقتها الحميمة مع زوجها، إلا أن نيللي نفت تعرضها لأزمة في الصغر حيث لا تتذكر أي تفاصيل تتعلق بذلك.

فيما شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 7، قيام طارق "أحمد السعدني"، بالذهاب لصديقه الدكتور وسام "محمد شاهين"، في مكتبه بالجامعة، حيث طلب طارق من وسام أن يطلب من زوجة الأخير ألا تخبر نيللي زوجة طارق بعلاقته بنهال، حتى لا يتسبب ذلك في مشكلة هو ليس جاهزا لها حاليا مع زوجته نيللي "أمينة خليل".

يُعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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