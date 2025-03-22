عمرو محمود ياسين يشوق الجمهور لنهاية مسلسل "وتقابل حبيب"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مارس 2025 10:28 مساءً - حرص الكاتب والمؤلفعلى تشويق الجمهور لنهاية مسلسله "وتقابل حبيب"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".شوق المؤلف عمرو محمود ياسين جمهوره ومتابعيه لمسلسله الرمضاني "وتقابل حبيب"، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، محيراً جمهوره حول نهاية العمل، حيث شارك صورةً من العمل وعلق عليها قائلاً: "هو انتوا يا جماعة بغض النظر عن الأحداث وعن النهاية إللي خلاص اتكتبت وكله مقدر ومكتوب.. بس انتوا بجد عايزين فارس وليل يتجوزوا؟".وأكمل: "طيب ما ممكن مثلاً نجوز رقية لخالد طايل وفارس يتجوز فرح و(كاريمان في السر) وليل ويوسف يتصالحوا ونلم شمل الأسرة وعسل كده.. ولا إيه؟".

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مسلسل "وتقابل حبيب"

مسلسل "وتقابل حبيب" حول "ليل الحسيني" التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، رجل الأعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؛ حيث تكتشف، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكري، تدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبدالله، بتول الحداد، كريم عبدالخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمدالخبيري وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».