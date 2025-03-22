محمد هشام عبية.. الواقعية الحديثة في الدراما التلفزيونية

تناول قضية التطرف والرجوع إلى التاريخ

مناقشة العلاقات الأسرية من خلال قضية شائكة

انتشار تطبيقات الرهانات بين الشباب في إطار درامي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مارس 2025 10:28 مساءً - شهد النصف الثاني من موسم دراماعرض مسلسلالذي يُشارك ببطولته عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم:، ياسمين رئيس، هبة مجدي، خالد سرحان، وجاء المسلسل من إخراج تامر نادي، ومن تأليف الكاتب والسيناريستوالمُتابع للأعمال الفنية الأخيرة التي قدمها الكاتب والسيناريستيجد أنه يهتم بشكل كبير بعرض قضايا واقعية نعيشها ونراها بوقتنا الحاضر؛ ما يجعل المُشاهد يُفكر في تلك الموضوعات وينظر لها بشكل آخر.مع موسم دراما رمضان 2022 تم عرض مسلسل "بطلوع الروح" للمُخرجة كاملة أبو ذكري، الذي ناقش وعرض من خلاله السيناريستقضية الإرهاب وتجنيد الجماعات المتطرفة للشباب حتى ينضموا إليهم عن طريق إقناعهم بأفكار هدامة، ونجح محمد هشام عبية في عرض تلك الأزمة التي واجهت عدداً كبيراً من الشباب والعائلات في الدول العربية بأسلوب مُبسط يصل للجمهور بمنتهى البساطة.وفي موسم دراما رمضان 2023 يعود الكاتب محمد هشام عبية للتاريخ من خلال تناول وعرض السيرة الذاتية للإمام الشافعي من خلال مسلسل "رسالة الإمام" الذي تعاون من خلاله مع المُخرج السوري الليث حجو، وجسَّد بطولة المسلسل الفنان خالد النبوي.ونجحفي نقل الصورة الحقيقية والوسطية للإسلام من خلال حياة الإمام الشافعي وعرضه للصعوبات التي قابلها خلال حياته لإيصال رسالته للناس، وقد حقق المسلسل نجاحاً وصدًى كبيراً لدى الجمهور العربي.يمكنك قراءة.. المؤلف محمد هشام عبية لـ"الخليج 365": لا نسعى لإثارة الجدل في "صلة رحم"ويظل الكاتب والسيناريستمُهتماً بعرض ومناقشة القضايا المسكوت عنها بالمجتمع، حيث قدم خلال موسم دراما رمضان 2024 مسلسل "صلة رحم"، الذي ناقش من خلاله فكرة وقضية إيجار الأرحام من خلال عرض أحداث في إطار تشويقي حول طبيب يُدعى حسام وزوجته "ليلى".وقد كتب محمد هشام عبية السيناريو والحوار لمسلسل "صلة رحم" الذي جاء من فكرة أحمد محمود أبو زيد، والمسلسل أخرجه تامر نادي، وشارك ببطولته: إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد.ويعود الكاتب والسيناريست بموسم دراما رمضان 2025 بمناقشة قضية واقعية جديدة وهي انتشار التطبيقات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالرهانات بين الشباب التي تُعرضهم لخسارة كبيرة سواء مادية أو نفسية.وقد تعاون للمرة الثانية مع المُخرج تامر نادي الذي كتب فكرة المسلسل من خلال مسلسل "مُنتهي الصلاحية" الذي ناقش من خلال أحداثه قضية المراهنات بين الشباب، حيث تدور أحداث المسلسل حول شخصية "صالح" الذي خسر كل شيء بحياته وصولاً إلى سجنه، ليُقرر عقب خروجه الدخول بعالم المراهنات، وشارك ببطولة المسلسل: محمد فراج، ياسمين رئيس وعدد كبير من الفنانين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».