حسام عبد المجيد يكشف لـ رامز جلال عن قيمة عقده مع نادي الزمالك!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مارس 2025 10:28 مساءً - عُرضت منذ قليل الحلقة الجديدة من برنامج "رامز إيلون مصر"، وكان ضيف الحلقة لاعب نادي الزمالك حسام عبد المجيد، والذي تعرَّض لمقلب الحلقة من تقديم الفنان رامز جلال.
وبدأت الحلقة بتقديم عبدالمجيد بشكل ساخر، حيث قال رامز جلال: "معانا برعم من براعم الزمالك عامل كل إللي عليه وكل إللي بيقول عليه المدرب، ورغم كده من القاع للقاع عشان كده حقه ضايع، ونصيحتي ليه ياد أعملك خناقة لو أطلع لايف أشتم في دول أو دول، معانا النهارده المدافع العنيد والسردباك الفريد حسام عبدالمجيد".
وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سامي؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
يمكنكم متابعة رحمة أحمد تكشف لرامز جلال أسباب خسارة وزنها في رامز إيلون مصر
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حسام عبد المجيد ضيف رامز جلال في "رامز إيلون مصر"وبدأت أحداث الحلقة من خلال فكرة البرنامج الأساسية، وهي إيهام الكابتن حسام عبد المجيد بالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب مع فريق التحكيم والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور والفنان رامز جلال.
وبدأت الحلقة بتقديم عبدالمجيد بشكل ساخر، حيث قال رامز جلال: "معانا برعم من براعم الزمالك عامل كل إللي عليه وكل إللي بيقول عليه المدرب، ورغم كده من القاع للقاع عشان كده حقه ضايع، ونصيحتي ليه ياد أعملك خناقة لو أطلع لايف أشتم في دول أو دول، معانا النهارده المدافع العنيد والسردباك الفريد حسام عبدالمجيد".
حسام عبد المجيد يكشف عن ثمن عقدهوخلال الحلقة كشف الكابتن حسام عبد المجيد عن قيمة عقده في نادي الزمالك، عندما وجه له رامز جلال سؤالاً حول قيمة عقده وهل عقده الأقل قيمة وسط زملائه، ليرد حسام عبدالحميد مؤكداً أنه يتقاضى أقل أجر وقيمته مليون ونصف المليون.
"رامز إيلون مصر" يتصدّر قائمة الأعلى مشاهدةيُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ المملكة العربية السعودية، كان قد كشف عن قائمة الأعلى مُشاهدة من البرامج و المسلسلات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، وذلك وفقاً لإحصائيات أحد المراكز الخاصة بالأبحاث واستطلاع الرأي.
وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سامي؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
يمكنكم متابعة رحمة أحمد تكشف لرامز جلال أسباب خسارة وزنها في رامز إيلون مصر
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».