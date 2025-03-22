شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 22.. شهد تضع مخدرًا في كوب عصير إنجي والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب، قيام شهد (منة عرفة) بوضع مخدر في كوب العصير الخاص بإنجي (بسنت أبو باشا) خلال حفل زفاف الأخيرة من حازم أبو العزم (محمود ياسين جونيور)، حيث تخطط لأمر ما تستطيع من خلاله ابعاد إنجي عن حازم بأى طريقة ممكنة، لاسيما أن شهد استدرجت حازم لمقابلتها أكثر من مرة والدخول في علاقة غير شرعية معه بل وجعلت ابن عمها يصورهما من أجل توريط حازم معها.

رغم وضع شهد المخدر في كوب العصير الخاص بإنجي، إلا أن الأخيرة استمرت في كامل انتباهها حتى انتهى حفل الزفاف، ولكنها بمجرد ما صعدت إلى غرفتها برفقة حازم، سقطت على الأرض وسنرى ما سيحدث لها ورد فعل حازم وهل ستظهر شهد وتخبر حازم بما قامت به وتبتزه مرة أخرى كل ذلك سيكون ضمن أبرز أحداث الحلقة الـ 23 من العمل والتى تعرض غدًا.

سيطرت أجواء حفل زفاف حازم أبو العزم (وإنجى على الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب، حيث حضرت ليل (ياسمين عبد العزيز) بالفعل الحفل برفقة أختها فرح ( بسنت شوقى) وجلسا على الترابيزة الخاصة بفارس، الذي حاول مغازلة ليل كثيراً مشيداً بجمالها وأناقتها وسط نظرات غاضبة من والدته إجلال (أنوشكا) التي لا تريد أي حديث بين ليل وابنها.

تطلب إجلال من فارس الصعود الى مسرح حفل الزفاف لالتقاط صورة تذكارية مع جميع أفراد العائلة، وفجأة يطلب فارس من حازم أن ينادي على ليل من أجل الصعود والتقاط الصور معهم، وأثناء ذهاب ليل إلى الأعلى لتلبية نداء العريس حازم، تلوح لها إجلال بأن تتوقف ولا تأتي لتشعر ليل بتعرضها للاهانة ولكن سرعان ما تدارك فارس الموقف وأعاد إلى ليل كرامتها بإيقاف ليل في منتصف الحفل وظل يلتقط معها الصور أمام الجميع.

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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