شكرا لقرائتكم خبر عن اللعبة.. عنوان الحلقة 7 من مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة السابعة من مسلسل لام شمسية، ضمن موسم رمضان 2025، بعنوان "اللعبة"، بالإضافة إلى رسالة توعوية من القائمين على المسلسل بضرورة الإشراف العائلي لمشاهدة تلك الحلقات.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية، ضمن موسم رمضان 2025، بعنوان "النجمة"، بالإضافة إلى رسالة توعوية من القائمين على المسلسل بضرورة الإشراف العائلي لمشاهدة تلك الحلقات.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية، مشهد اصطحاب "محمد شاهين – وسام" زوجته "يسرا اللوزي – رباب" إلى الطبيب النفسي مرة أخرى، بعد أن انتهت الحلقة السابقة باكتشافه تخبئه كاميرا في غرفة نوم ابنتهما، وسرعان ما كشف الطبيب النفسي شيء ما ليطلب من وسام مغادرة الغرفة للتكلم بانفراد مع رباب.

كما شهدت الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية، تعنيف من "أحمد السعدني – طارق" لابنه الطفل يوسف، بعد أن صرخ الأخير بوجهه أثناء مكالمته لـ"محمد شاهين – وسام" التي كان يطالبه فيها بدرس خاص ليرفض الأخير، وسرعان ما تنتقل الأحداث إلى مواصلة رفض "طارق" التعامل من جديد مع زوجته "أمينة خليل – نيللي" ليستمر في مغازلة "ثراء جبيل – نهال".

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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