شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 7.. مشادة بين طارق ونيللي بعد علمها بعلاقته بـ نهال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 7، مشادة بين نيللي "أمينة خليل" وطارق "احمد السعدني" وذلك بعدما أخبرتها رباب "يسرا اللوزي" بوجود علاقة بين طارق ونهال، وقال طارق لنيللي إنه كان في احتياج لامرأة في حياته وذلك بسبب عدم قدرتهما على إقامة علاقة حميمة طبيعية بسبب ما تشعر به نيللي من انقباضات تحول دون ذلك.

شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 7، شك طبيبة نيللي "أمينة خليل" في تعرضها لأزمة في الصغر تؤثر على علاقتها الحميمة مع زوجها، إلا أن نيللي نفت تعرضها لأزمة في الصغر حيث لا تتذكر أي تفاصيل تتعلق بذلك.

فيما شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 7 ، قيام طارق " أحمد السعدني"، بالذهاب لصديقه الدكتور وسام "محمد شاهين"، في مكتبه بالجامعة، حيث طلب طارق من وسام أن يطلب من زوجة الأخير ألا تخبر نيللي زوجة طارق بعلاقته بنهال،حتي لا يتسبب ذلك في مشكلة هو ليس جاهز لها حاليا مع زوجته نيللي "أمينة خليل".

وشهدت الأحداث محاولة صديقة نهال "ثراء جبيل" لها بالابتعاد عن طارق "احمد السعدني" وذلك كونه لا يزال على علاقة بزوجته نيللي ولم يطلقها للزواج منها حسبما سبق واتفقا، إضافة إلى ارتباك طارق عندما دخل عليه المطعم صديقة وسام "محمد شاهين" بصحبة زوجته رباب "يسر اللوزي" ، حيث خاف طارق أن تخبر رباب زوجته نيللي "أمينة خليل" بأنه على علاقة بسيدة أخرى.

وكانت شهدت الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية، مشهد اصطحاب "محمد شاهين – وسام" زوجته "يسرا اللوزي – رباب" إلى الطبيب النفسي مرة أخرى، بعد أن انتهت الحلقة السابقة باكتشافه تخبئه كاميرا في غرفة نوم ابنتهما، وسرعان ما كشف الطبيب النفسي شيء ما ليطلب من وسام مغادرة الغرفة للتكلم بانفراد مع رباب.

كما شهدت الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية، تعنيف من "أحمد السعدني – طارق" لابنه الطفل يوسف، بعد أن صرخ الأخير بوجهه أثناء مكالمته لـ"محمد شاهين – وسام" التي كان يطالبه فيها بدرس خاص ليرفض الأخير، وسرعان ما تنتقل الأحداث إلى مواصلة رفض "طارق" التعامل من جديد مع زوجته "أمينة خليل – نيللي" ليستمر في مغازلة "ثراء جبيل – نهال".

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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