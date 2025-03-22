شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 7.. أحمد جمال سعيد وسمر مرسي زوجان يعانيان من عدم الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 7، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، معاناة "محمود" أحمد جمال سعيد، وزوجته "رحاب" سمر مرسي مع الحمل، حيث ظهرت خلال مشهد بعد تعرضها لوعكة صحية ظنت بإنها حامل ليذهب بها "محمود" مسرعًا للمستشفى للتأكد من حملها.

وكشف الطبيب على "رحاب" ولكنه وجد إنها تعانى من نزلة معوية وليس حاملاً، ولكن ظهر "محمود" كرجل مصري أصيل ولم يحزن من شئ ويحمل الأمل فى الأيام المقبلة، وأخبر زوجته بأنه ليس غاضباً من شئ، وتحدثت "رحاب" مع صديقتها "دعاء" هاجر عفيفي، عن تمنيها أن يكون حمل وانهارت من البكاء.

وشهدت الحلقة عودة "عماد" محمد دسوقي للارتباط مرة أخرى بـ "نانسي" مها نصار بعد موافقتها، رغم ان هناك مشهد كشف متابعتها لزوج صديقتها "أسامة" نيقولا معوض أثناء تصفحها لصوره.

حاول "عماد" إرضاء "نانسى" حيث اشتري سيارة بالتقسيط واشتري هاتف ايفون أيضا بالتقسيط وأعطاها لها، حتى توافق على العودة له، ولكن كل ذلك لم يغير فيها شئ ففي إحدي المشاهد ظهرت أثناء انتظارها له ولكنه تأخر بعض الوقت لتنفعل وعاملته معاملة سيئة كما طلبت منه أن يفتح لها بابا السيارة

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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