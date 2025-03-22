شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 22.. ليل تتعرض للإهانة وفارس يرد لها كرامتها والان مع تفاصيل الخبر

سيطرت أجواء حفل زفاف حازم أبو العزم (محمود ياسين جونيور) وإنجى (بسنت أبو باشا) على الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب، حيث حضرت ليل (ياسمين عبد العزيز) بالفعل الحفل برفقة أختها فرح (بسنت شوقى) وجلسا على الترابيزة الخاصة بفارس، الذي حاول مغازلة ليل كثيرًا مشيدًا بجمالها وأناقتها وسط نظرات غاضبة من والدته إجلال (أنوشكا) التي لا تريد أي حديث بين ليل وابنها.

تطلب إجلال من فارس الصعود إلى مسرح حفل الزفاف لالتقاط صورة تذكارية مع جميع أفراد العائلة، وفجأة يطلب فارس من حازم أن ينادي على ليل من أجل الصعود والتقاط الصور معهم، وأثناء ذهاب ليل إلى الأعلى لتلبية نداء العريس حازم، تلوح لها إجلال بأن تتوقف ولا تأتي لتشعر ليل بتعرضها للاهانة ولكن سرعان ما تدارك فارس الموقف وأعاد إلى ليل كرامتها بإيقاف ليل في منتصف الحفل وظل يلتقط معها الصور أمام الجميع.

شهدت الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب، استعدادت عائلة أبو العزم لحفل زفاف نجلهم حازم من إنجي داخل حديقة الفيلا، في الوقت الذى تتحدث فيه ليل مع جدها رؤوف وهبة (رشوان توفيق) ووالدتها حنان سليمان وشقيقتها فرح وتخبرهم بعدم حضورها الحفل بسبب عدم رغبتها في التواجد بمكان يجمع رقية مع يوسف وإجلال

يذهب فارس إلى استراحة ليل في الفيلا، من أجل اصطحاب ابنه ادهم من عند بناتها، ويطلب منها فارس الحضور الى الفرح مع بناتها وتوافق في النهاية بعد اقناع فارس لها، وتبدأ أجواء حفل الزفاف بمقابلة ساخنة بين يوسف وفارس، حيث يُذكر الأخير شقيقه بأنه اذا لم يتصرف بشكل يكون في صالح العائلة سيكون له تصرفات مختلفة خاصة وأنه حالياً لا يريد فعل شيء.

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025