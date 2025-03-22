شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 22.. غيرة فارس من تصرفات ليل مع مدربها في الجيم والان مع تفاصيل الخبر

استكملت الحلقة 22 من مسلسل تقابل حبيب، بحضور فارس (كريم فهمي) إلى الجيم، ويجد ليل (ياسمين عبد العزيز) تتمرن مع مدربها أدهم مدير الجيم والذى يجسد دوره الفنان إسلام جمال، وتظهر على فارس علامات الغضب والغيرة في نفس الوقت خاصة أنه حضر وسط ضحك وهزار ليل مع مدربها في الجيم.

يعاتب فارس، ليل على أسلوب التجاهل الذي تتبعه معه، خاصة بعدما كشف لها عن حبه لها، ولكنها لم ترد، لتؤكد ليل أنها تشعر بلخبطة هي الأخرى وتحاول توضيح الأمور، ويعتذر فارس عما قاله طالما أنها لا تريد الرد عليه، ويطلب منها أن يستمرا أصدقاء، ورغم ذلك لم يستطع إخفاء مشاعر الغيرة تجاه ما شاهده من ليل مع مدربها.

وبدأت الحلقة الـ 22 من مسلسل وتقابل حبيب، بتعرض شهد (منة عرفة) لصدمة كبيرة بعدما علمت باقتراب حفل زفاف حازم (محمود ياسين جونيور) وإنجي (بسنت أبو باشا) حيث استغلت شهد وجود انجي (بسنت أبو باشا) في الفيلا بمفردها بعد لقاء عائلتها مع عائلة أبو العزم، ودخلت للاستفسار منها عن حازم وموعد احتفالهما بزفافهما، وتخبرها بأنها تربت مع حازم وأنهما من سن بعض

وخلال الحلقة تصدم إنجي، شهد بأن حفل الزفاف سيكون بعد 10 أيام، وسط دهشة وارتباك شديد من شهد، التي حاولت طوال الفترة الماضية توريط حازم في علاقة معها حتى تُبعده على إنجب بأى طريقة، ويبدو أن شهد لن تقف مقيدة أمام زواج حازم وانجي، فماذا سيكون تصرفها وحفل الزفاف بعد أيام.

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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