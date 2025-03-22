شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيي حفلتين لصالح راعي مصر في أستراليا 16 و17 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد سعد إحياءً حفلتين لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في أستراليا لدعم الفئات الأكثر احتياجا في مصر.

ومن المقرر إحياء الحفلة الأولى بمدينة ملبورن الاسترالية في 16 مايو المقبل أما الحفلة الثانية ستكون في مدينة سيدني الأسترالية 17 مايو المقبل وستذهب العوائد لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وقال الفنان أحمد سعد - خلال زيارته لمؤسسة راعي مصر - إنه متحمس لإحياء أول حفلة له في أستراليا من خلال مؤسسة راعي مصر والمساهمة من خلال هذه الحفلات في دعم أهالينا الأكثر احتياجًا في مصر معبرًا عن تقديره للدور الذي تقوم به راعي مصر في مساعدة كل محتاج.

من جهته وجه المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء راعي مصر الشكر للفنان أحمد سعد لحرصه على دعمه أهالينا مشيرًا إلى أن الفنان أحمد سعد فنان مؤثر وله جمهور كبير وستكون حفلته من أنجح الحفلات، مؤكدًا أهمية دور القوى الناعمة المصرية في بناء المجتمع.