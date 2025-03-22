شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب 22.. صدمة شهد بمعرفة اقتراب زفاف حازم وإنجي والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت شهد (منة عرفة) لصدمة كبيرة بعدما علمت باقتراب حفل زفاف حازم (محمود ياسين جونيور) وإنجي (بسنت أبو باشا) في بداية الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب، حيث استغلت شهد وجود إنجي في الفيلا بمفردها ودخلت للاستفسار منها عن حازم وموعد احتفالهما بزفافهما.

تصدم إنجي، شهد بأن حفل الزفاف سيكون بعد 10 أيام، وسط دهشة وارتباك شديد من شهد، التي حاولت طوال الفترة الماضية توريط حازم في علاقة معها حتى تُبعده على إنجب بأى طريقة، ويبدو أن شهد لن تقف مقيدة أمام زواج حازم وإنجي، فماذا سيكون تصرفها وحفل الزفاف بعد أيام.

وشهدت الحلقة 21 من مسلسل وتقابل حبيب، لقاء جمع ليل (ياسمين عبد العزيز) وفارس (كريم فهمي) داخل أحد المطاعم القريبة من المنزل، حيث تغادر ليل المطعم مسرعة وسط المطر والأجواء المناخية الصعبة، وتمشى غاضبة بعد تلميحات فارس بأن هناك مشاعر يكنها لها وأنه لابد أن يقولها ولكنها ترى أنه لا يصح قول ذلك وتغادر المطعم ولكن فارس يخرج وراءها مسرعًا ويلحق بها أمام الفندق.

يُسرع فارس وراء ليل ويلحقها أمام المطعم، وسألها عن سبب مغادرتها، لترد عليه بأنه لا يصح التحديث في المشاعر وهكذا ولكن يصر على قوله، ويسمك بها ويكشف لأول مرة علنًا أنه يحبها رغم رفض ليل سماع هذا الكلام، ولكنه قال لها "أنا بحبك" وسط أجواء رومانسية مع مطر ورعد، لتغادر ليل المكان مباشرة، حيث تخشى الاعتراف له بحبها هي الأخرى.

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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