شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة ظل حيطة الحلقة 7.. نيقولا معوض يجبر ياسمين صبري على ارتداء النقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 7، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، قيام "زينب" ياسمين صبري بمصالحة زوجها "أسامة" نيقولا معوض، ولكنه فاجأها بأنها سترتدي النقاب ولن تقابل أصدقاءها ولن ترى أهلها مرة أخرى.

الأمر الذى كان مفاجئًا بالنسبة لها، وأخبرته بإنها فكرت في الموضوع ولم تستطع، ولكن استطاع أن يسيطر عليها بأسلوبه وأخبرها بأنه شرطه الوحيد، ووافقت وأخبرته بأنها ستقوم بالمحاولة، وبعد مرور بعض الوقت أحضر لها النقاب وظهر على وجهها عدم اقتناعها بالأمر ولكن بسبب حملها فكانت تجلس طوال الوقت بالمنزل.

انتقل المشهد إلى إحضار "أسامة" لمبلغ كبير، وأخبر زوجته "زينب" بأنه باع قطة أرض بمبلغ كبير جدا، وأخبرها بأنه سيضع المال في حسابها، فيما طلبت منه أن تأتى والدتها وتجلس معها ولكنه رفض، وأحضر لها سلسلة هدية وهو الأمر الذى أسعدها.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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