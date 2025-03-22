شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 22.. فارس يقنع ليل بحضور زفاف حازم وإنجي والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب، استعدادات عائلة أبو العزم لحفل زفاف نجلهم حازم (محمود ياسين جونيور) من إنجي (بسنت أبو باشا) داخل حديقة الفيلا، في الوقت الذى تتحدث فيه ليل (ياسمي عبد العزيز) مع جدها رؤوف وهبة (رشوان توفيق) ووالدتها حنان سليمان وشقيقتها فرح وتخبرهم بعدم حضورها الحفل بسبب عدم رغبتها في التواجد بمكان يجمع رقية (نيكول سابا) مع يوسف (خالد سليم) وإجلال (أنوشكا)

يذهب فارس إلى استراحة ليل في الفيلا، من أجل اصطحاب ابنه ادهم من عند بناتها، ويطلب منها فارس الحضور الى الفرح مع بناتها وتوافق في النهاية بعد اقناع فارس لها، وتبدأ أجواء حفل الزفاف بمقابلة ساخنة بين يوسف وفارس، حيث يُذكر الأخير شقيقه بأنه اذا لم يتصرف بشكل يكون في صالح العائلة سيكون له تصرفات مختلفة خاصة وأنه حالياً لا يريد فعل شيء.

وبدأت الحلقة الـ 22 من مسلسل وتقابل حبيب، بتعرض شهد (منة عرفة) لصدمة كبيرة بعدما علمت باقتراب حفل زفاف حازم (محمود ياسين جونيور) وإنجي (بسنت أبو باشا) حيث استغلت شهد وجود انجي (بسنت أبو باشا) في الفيلا بمفردها بعد لقاء عائلتها مع عائلة أبو العزم، ودخلت للاستفسار منها عن حازم وموعد احتفالهما بزفافهما، وتخبرها بأنها تربت مع حازم وأنهما من سن بعض

وخلال الحلقة تصدم إنجي، شهد بأن حفل الزفاف سيكون بعد 10 أيام، وسط دهشة وارتباك شديد من شهد، التي حاولت طوال الفترة الماضية توريط حازم في علاقة معها حتى تُبعده على إنجب بأى طريقة، ويبدو أن شهد لن تقف مقيدة أمام زواج حازم وانجي، فماذا سيكون تصرفها وحفل الزفاف بعد أيام.

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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