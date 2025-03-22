شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير مسلسل قهوة المحطة تزامنًا مع عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال مسلسل قهوة المحطة تصويره حاليًا، وننشر فيديو من كواليس تصويره تزامنًا مع عرضه على شاشات المتحدة.

يعرض مسلسل قهوة المحطة الحلقة 8، بطولة أحمد غزي وبيومي فؤاد، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON وCBC.

يعرض مسلسل قهوة المحطة على قناتى ON 8:30 مساء، والإعادة الأولى 5:30 صباحا والإعادة الثانية 3:30 مساء، ويعرض على قناة CBC 9:45 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 12:15 صباحاً.

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

مسلسل قهوة المحطة يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

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