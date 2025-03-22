صور قديمة للملكة رانيا يخطف الأنظار.. جمالها حديث الكثيرين

ميرنا وليد - بيروت - أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول صور قديمة للملكة رانيا، تعود لفترة تخرجها من الجامعة، وزواجها من الملك عبد الله الثاني، وخطفت القلوب بجمالها الذي لا تزال تحافظ عليه.



وقد وجه ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، التهنئة لكل من والدته الملكة رانيا العبدالله وزوجته الأميرة رجوة الحسين، وذلك بمناسبة عيد الأم.

وشارك الأمير الحسين، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صورتين، الأولى برفقة والدته الملكة رانيا والتي ظهرت فيها وهي تحمل ابنته الأميرة إيمان، وفي الصورة الثانية ظهرت الأميرة رجوة الحسين، وهي تحمل طفلتها.

وعلق الأمير الحسين على الصورتين بتعليق مؤثر، كتب فيه: "إلى والدتي الغالية وزوجتي المُحبة، كل عام وأنتما للحياة بهجة وللعطاء عنوان، عيد الأم".