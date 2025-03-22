فايز المالكي يعترف بهذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - ردّ الفنان فايز المالكي على سؤال "ليه تركت التمثيل"، قائلا عبر حسابه: "أنا كل دخلي من الإعلانات يروح لوجه الله حتى المسلسلات ينتهي المسلسل وأنا موزعها على العالم، لكن بفضل الله أنا عندي شركات وشغل خارجي ولله منعم علي".



وكان علّق فايز المالكي على انتشار صورة له تظهره وهو يلتقط سيلفي مع فتاة، اذ قام بوضع يده على كتفها، الأمر الذي ادى الى انتقاده من قبل البعض، مع العلم انه ليس لديه نية سيئة بتصرفه.

وقد نشر فايز المالكي عبر حسابه الخاص فيديو قال فيه: "ارجوكم رجاءً خاص اتركو النيات الشينه والتفكير الوسخ لو كل واحد يعرف عن كيف وقفت عشان تصور انه ل يجي يبوس راسي اتركوها في حالها وسبوني انا ما عندي مشكله".

