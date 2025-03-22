شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلا ولاد الشمس ولام شمسية يجمعان متلازمة واحدة بمضمونهما.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

يتشابه مسلسلا «ولاد الشمس» و«لام شمسية» بتفصيلة صغيرة، وهى تعرضهما لـ«متلازمة ستوكهولم»، وهى ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو مَن أساء إليه بشكل من الأشكال، ويظهر له بعض علامات الولاء، وهذا ما حدث ما بين النجم محمود حميدة «ماجد» والفنان مينا أبوالذهب «عبيد» فى «ولاد الشمس»، وما بين الطفل على البيلى «يوسف» والنجم محمد شاهين «وسام» فى «لام شمسية»، مع اختلاف الأحداث.

ففى مسلسل «ولاد الشمس»، كانت علاقة «ماجد وعبيد» لا يمكن الاقتراب منها، بالرغم من بدء أحداث العمل مع مشدة بينهما أدت إلى محاولة انتحار الأخير بسبب الأول، إلا أن ماجد استخدام ما حدث لصالحه، وبسبب هذه العلاقة أدت إلى وفاة اثنين من أبناء دار الأيتام، وهما «مفتاح وقطايف»، أو النجمان الشابان طه دسوقى، ومعتز هشام.

وبالطريقة نفسها نجد أن هناك علاقة لا يمكن الاقتراب منها ما بين «يوسف ووسام»، خاصة مع إظهار الأول الحب والولاء للأخير، ولم يستطع أى شخص من المقربين من الطفل يوسف أن يكسر هذه المعادلة حتى الآن.

يناقش مسلسل «لام شمسية» عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج، والتعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

مسلسل «لام شمسية» من تأليف مريم نعوم، ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدى وجوهر، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، وعدد آخر من الفنانين.

سلط مسلسل «ولاد الشمس» الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصيتى «ولعة ومفتاح»، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانونى للخروج منها، وهما شخصان مختلفان فى الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان فى صراعات مع صاحب الدار، بعدما كان يعملان فى السرقة لصالحه.

مسلسل «ولاد الشمس» بطولة أحمد مالك، طه دسوقى، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادى عبدالسلام، وإنتاج شركة United Studios.

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