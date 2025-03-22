شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العبد ضيفة تليفزيون الخليج 365 للحديث عن كواليس مسلسل لام شمسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل النجمة الشابة ياسمينا العبد ضيفة على تليفزيون الخليج 365 مع الزميلة لميس محمد، وذلك بعد تألقها بـ مسلسل لام شمسية الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، ويعد واحد من أهم الأعمال لما يناقشه من قضايا تهم المجتمع.

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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