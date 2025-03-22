شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 7.. هل تعلم هند بإفاقة حمادة بعد زواجها من حسن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 7، ومن المقرر أن تشهد الحلقة تصاعدا كبيرا في الأحداث، خاصة بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة 6 من العمل، وزواج حسن (إياد نصار) من هند (ريهام عبد الغفور)، وإفاقة حمادة (فتحي عبد الوهاب).

مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 7

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 7، معرفة ماذا سيفعل حمادة بعد إفاقته، ومعرفته بهروب هند خارج البحيرة برفقة حسن، وماذا سيكون رد فعله، وهل يبدأ حمادة في مطاردتهما، وعلى الجانب الآخر هل تعلم هند بإفاقة زوجها حمادة، خاصة بعد زواجها من حسن، وتفكيرها أن حمادة توفي.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل ظلم المصطبة

يعرض مسلسل ظلم المصطبة على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الأولى 6:15 صباحاً، والإعادة الثانية 12 ظهراً، ويعرض على قناة الحياة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 صباحا.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

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فتحي عبد الوهاب من مسلسل ظلم المصطبة