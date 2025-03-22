شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء نبيل يكتب: روجينا صوت المرأة في الدراما وحسبة عمري يستحق التقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد النجمة روجينا واحدة من أبرز نجمات الدراما المصرية، استطاعت على مدار سنوات أن تحفر اسمها في أذهان المشاهدين بأدوارها القوية والمتميزة، والتي غالبًا ما تحمل رسائل اجتماعية هادفة، ومع عودتها في رمضان 2025 من خلال مسلسل حسبة عمري، تثبت مجددًا أنها من أكثر النجمات قدرة على تقديم قضايا المرأة بأسلوب مؤثر وعميق.

عُرفت روجينا منذ بدايتها بأدائها الصادق وقدرتها على تجسيد الشخصيات النسائية التي تعاني وتتحدى، وهو ما ظهر جليًا في العديد من أعمالها السابقة مثل بنت السلطان، ومسلسل ستهم، ومسلسل سر إلهي وغيرهم، فلم تكن روجينا مجرد ممثلة تؤدي أدوارًا، بل أصبحت رمزًا للمرأة القوية والمظلومة التي تسعى للانتصار على واقعها الصعب.

يأتي مسلسل حسبة عمري ليكمل مسيرة روجينا في دعم قضايا المرأة، حيث يتناول قصة امرأة تواجه تحديات اجتماعية وعائلية شائكة، وتُجبر على إعادة تقييم حياتها في ظل حسابات جديدة، حيث تناول المسلسل قضية "الكد والسعاية" والتي سلط الضوء عليها، وهى وهذه القضية تعكس معاناة النساء اللاتي يشاركن في بناء الحياة الزوجية ماديًا ومعنويًا، ثم يجدن أنفسهن في موقف ضعيف عند الانفصال أو حدوث أزمات أسرية، وهنا يأتي الكد والسعاية التي ترصد الحصول على نصيب من الثروة التي ساهمت الزوجة في تكوينها خلال فترة الزواج، سواء كان ذلك من خلال عملها المباشر مع الزوج، أو دعمها المالي له، أو حتى تحملها أعباء الحياة التي ساعدته على النجاح.

المسلسل يناقش قضة "ألككد والسعاية " بجرأة، وكيف تكافح المرأة من أجل تأمين حقوقها وإثبات دورها الفعلي في بناء الأسرة، وهي يجعل من مسلسل حسبة عمري عملاً درامياً يعكس واقعاً ملموساً تعيش اكلثير من النساء المصريات، واستطاعت روجينا أن تُجسد الشخصية بأسلوب واقعي يجذب المشاهدين ويدفعهم للتفاعل مع كل لحظة تمر بها البطلة.

ختاماً مسلسل حسبة عمري ليس مجرد عمل درامي، بل هو صرخة في وجه الظلم الاجتماعي ورسالة لكل امرأة بأن لديها القوة لاتخاذ قراراتها وتحديد مصيرها والدفاع عن حقوقها بقوة.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

أبطال مسلسل حسبة عمري

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت ، وإنتاج inspire studios productions.

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