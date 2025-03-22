شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس الديكور أحمد عباس: المشاهدون على موعد مع مفاجآت بـمسلسل عايشة الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مهندس الديكور أحمد عباس، أن المشاهدين على موعد مع مفاجآت بـ مسلسل عايشة الدور الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، وتقوم ببطولته النجمة دنيا سمير غانم، حيث كشف فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” قائلا: "عملت مع النجمة دنيا سمير غانم من أول مسلسل لهفة ونيللى وشيريهان ولا لا لاند، وهذا هو العمل الرابع".

وتابع عباس قائلا: "العمل النجمة دنيا سمير غانم مختلف وقمت بالتحضيرات لـ مسلسل عايشة الدور لمدة شهرين تقريبًا، ويمكننى التأكيد على أن العمل يحمل الكثير من المفاجأت لمتابعيه".

ويعرض مسلسل عايشة الدور على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود ورحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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