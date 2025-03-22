شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل فى المركز الأول على منصة watch it بنسب المشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحقق مسلسل فهد البطل نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه، وهو ما عكسه تصدره المركز الأول على مستوى المشاهدات على منصة watch it.

إذ احتل المسلسل المركز الأول على مستوى المشاهدات.





يُعرض مسلسل فهد البطل الحلقة 21 بطولة النجم أحمد العوضي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناتي ON وON دراما وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية؛ حيث يُعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يُعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

كما يُعرض على قناة الحياة يعرض مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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