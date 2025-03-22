شكرا لقرائتكم خبر عن "أمى" تجمع كاظم الساهر وجنات احتفالا بعيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب الكبير كاظم الساهر والمطربة جنات على المشاركة في الاحتفال بعيد الأم هذا العام بأغنية جديدة باسم "أمي"، حيث أطلقت قبل ساعات على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باللغة العربية الفصحى.

الأغنية الجديدة قدمها ثنائي الغناء العربي من ‎كلمات وموسيقى وألحان قيصر الغناء كاظم الساهر وتوزيع ومكساج هشام نياز، وأطلقت بطريقة كتابة الكلمات، وخلال الساعات الأولى لإطلاقها حققت الأغنية انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقول كلمات أغنية "أمي"

أمي أمي أمي أمي

من مثلها أمي أنا

فديتها من مثلها

روح وقلب ذهب

أحبها أحبها

من بعد ربي حبها

إلى فؤادي الأقرب

شمعة عمري الملهمة

رغم الليالي المظلمة

والسنوات المؤلمة

راضية مبتسمة

ظلت معي حبيبة

صديقة طبيبة

بصبرها عجيبة عجيبة

لا تشتكي لا تعتب

يا أمي يا أمي