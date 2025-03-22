خسارة كبيرة للإعلام اللبناني.. وفاة الإعلامية اللبنانية هدى شديد بعد صراع مع السرطان

ميرنا وليد - بيروت - توفيت منذ قليل الإعلامية اللبنانية هدى شديد بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عُرفت هدى بمسيرتها المهنية المميزة في مجال الإعلام، خاصة في تغطية الشؤون السياسية، وكانت من أبرز الوجوه على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC، تركت بصمة كبيرة في الصحافة اللبنانية بقوة حضورها وجرأتها في طرح الأسئلة.



هدى شديد، التي أثبتت هذا العام أيضاً أنها مدرسة في الاحتراف والخبرة، والتي راكمتها عبر سنوات من العمل الجاد والمهنية العالية.

ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها، وعلى رأسها فقدان والدتها، لم تتوقف عن أداء رسالتها الإعلامية، متحدية كل التحديات الصحية والحياتية.

رحم الله الإعلامية هدى شديد وألهم عائلتها ومحبيها الصبر والسلوان.