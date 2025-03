شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى وفهد البطل يتصدران مؤشرات البحث على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل فهد البطل مؤشرات البحث على موقع جوجل مؤخرا، وهو ما عكس التفاعل الكبير مع مشاهدة المسلسل، خاصة بعدما شهدت الحلقة الـ21 إثارة وتشويقا كبيرين، كما تصدر اسم أحمد العوضى التريندات هو الآخر ببحث كبير حوله من قِبَل جمهوره.



فهد البطل تريند



العوضى يتصدر التريند



تريند فهد البطل

شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل فهد البطل ضرب العوضى (فهد البطل) لآسيا (يارا السكري)، وذلك بعدما علم بخبر حملها، ولكن والدها تدخّل وأخبره بوجوب التفكير فى الأمر لأنه سيعود بفائدة عليه.

واستمرّت الحلقة الـ21 فى إثارتها بعدما شهدت معرفة فهد بحمل آسيا، ونظرا لأنه لم يلمسها فقد اكتشف أنهم زوجوها له حتى ينسبوا له طفلا من شخص آخر.

واستكملت الحلقة 21 إثارتها بعدما أخبرت شقيقة كناريا فهد بأنها تحبه، وأنها تفضله على المليون جنيه جائزة فايزة الشبح لمن سيصل لابنها أو أي معلومة بشأنه دون أن تخبره بأنها فى حوزتها هاتف ضياء.

ولكن فهد ضربها على وجهها بعدما طلبت منه طلاق شقيقتها ثم الزواج منها.

يعرض مسلسل فهد البطل الحلقة 21 بطولة النجم أحمد العوضي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناتي ON وON دراما وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية، حيث يُعرض على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يُعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

كما يُعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

