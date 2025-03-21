نورعلي لـ الخليج 365: البطل كان بحاجة لتفرغ كامل والرغبة في الاختلاف وراء مشاركتي في ما اختلفنا2

مسلسل "البطل"

شخصية "مريم" التي تقدمينها في البطل مليئة بالتفاصيل كيف كان استعدادك لها؟ وأين تكمن صعوبتها؟

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قصة مسلسل " البطل" تتناول الواقع بمنظور إنساني، هل هذا أكثر ما جذبك للمشاركة في العمل؟

حديثنا عن شعورك عندما علمت بوجود خط درامي يجمعك بالفنان بسام كوسا، وإلى أي مدى استفادت "نور علي" من تجربتها معه في هذا المسلسل؟

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"مريم" كانت محبّة للحياة تساعد الناس بكل إخلاص وتعيش قصة حب أيضاً بروح رائعة، هل هناك صفات تجمعكما؟

من بين شخصيات مسلسل "البطل" هل هناك شخصية تعاطفت معها نور علي أو تعلقت بها؟

"مسلسل ما اختلفنا2"

ألم تخشي من المغامرة في الموسم الرمضاني بأداء شخصية تمثيلية أخرى تنتمي لنوعية الكوميديا من خلال مسلسل "ما اختلفنا 2"؟

أيهما أصعب تقديم شخصية " كوميدية" أم " تراجيدية؟

نور علي في مسلسل ما اختلفنا2 - الصورة من المركز الإعلامي للمسلسل

هل هناك معايير معينة في اختيار أعمالك؟

برأيك هل يجب أن يكون الفنان على دراية بأسلوب الإخراج والكتابة والإنتاج بشكل عام، حتى يستطيع تحقيق النجاح في أي عمل يشارك به؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 11:55 مساءً - بعملين دراميين استطاعت أن تجذب الأنظار نحوها وأن تنال على كم كبير من الإشادات الجماهيرية في الماراثون الرمضاني الحالي ، إنها النجمةالتي قدمت وجبة تمثيلية دسمة بشخصية "مريم" في مسلسل ""، وأخرى طغى عليها الجانب الكوميدي في مسلسل ""، "الخليج 365" أجرت معها مقابلة للتعرف على كواليس كل مسلسل إلى جانب التعرف على آرائها الفنية الأخرى، فإلى نص الحوار.كنت متحمسة كثيراً، وأشعر بالخوف بنفس الوقت لأني مدركة للتحدي الكبير بالنسبة لي والوقوف أمام كاميرا المخرج الليث حجو مسؤولية، ولكن بذلت مجهوداً كبيراً واستعددت جيداً من خلال العمل على أدق التفاصيل التي تجعل الشخصية طبيعية وواقعية للحد المطلوب، وبرأيي الشخصي صعوبتها تكمن في بساطة الأداء وواقعيته.الإنسانية لا تتجزأ، وتناول الواقع بطريقة إنسانية تحكي أو تتحدث عن ألم ووجع مشترك عانى منه الناس أثناء الحرب، هو فعلاً وثيقة إنسانية حقيقية.لاأزال أحتاج إلى الكثير من الوقت، حتى أستفيد وأتعلم من أستاذ كبير مثل الأستاذ بسام كوسا، فأنا في الأصل من أشد معجبيه كممثل، وبعد تجربتي معه أنا ممنونة للغاية لأني كنت أقدم دور ابنته، وهنا زاد إعجابي بشخصية الأستاذ بسام وبحضوره وإنسانيته العالية جداً، وطريقة رسمه للشخصية التي تجعل الناس فعلاُ "تنسحر" بـ "يوسف".لا توجد صفات كثيرة تجمعنا، أنا بالتأكيد أتصرف بشكل مختلف عن مريم وأكافح أكثر لكي ألحق بالحياة أي لمواكبة الحياة،فـــ "مريم" تريد من الحياة أبسط الأمور، وهذا شيء مشترك مع كثير من الفتيات اللواتي في نفس مرحلة "مريم" العمرية"و حرمتهن الحرب من أقل حقوقهن بالحياة.تعلقت بشخصية "مجد" جداً، وبرأيي الشخصي أن وسام رضا من أهم الممثلين القادمين، لأنه لعب الشخصية وقدمها بكل براعة، مكملة.." لعب الشخصيه حلو كتير وبحساسية عالية جداً وكيف كانت طبيعه العلاقة بين الأخوات خلتني أتعلق وأتعاطف مع مجد كتير".كنت أحتاج إلى تجربة من نوع مختلف تماماً، وقمت بتصوير مسلسل "ما اختلفنا2" قبل بدء تصوير مسلسل "البطل"، وفي حال ما إذ كان تصوير العمليين في وقت واحد " مع بعض" كنت سأشعر بالخوف، لعدم أخذ كل مسلسل حقه، خاصة وأن مسلسل "البطل" كان بحاجة إلى تفرغ كامل من الوقت والذهن والجهد.أنا شخصياً لازلت أشعر بالخوف من الكوميديا، وأرى فيها بأنها أصعب، لأنها بحاجة إلى تفاصيل ونص مهم وأيضاً مخرج مهم مع مساحة للممثل تتيح له لعب الدور.أكيد يوجد معايير لدي في اختيار أعمالي، وبكل تأكيد زادت هذه المعايير بعد مسلسل " البطل".بالنسبه لي جداً مهم، الاتفاق مع المخرج والشركة المنتجة أكيد والنص وقبولك كممثل وإعجابك بنص يغير كل شيء، لأن طبيعة عملنا جماعية وإذا لم يكن هناك ثقة متبادلة وجهد من كل الأطراف وإيمان بالمشروع لا يكون هناك نجاح، ولن أعمل مع مخرج أو شركة منتجة لا أتفق معها فكرياً أو لا أثق بهم.

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