الكنيسة الإنجيلية تكرّم إلهام شاهين كأم مثالية وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - حصلت الممثلة المصرية إلهام شاهين على تكريم خاص من الكنيسة الإنجيلية خلال احتفالية الأمهات المثاليات، وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية ورسالتها الاجتماعية.

وخلال كلمتها في الحفل، عبّرت إلهام عن سعادتها قائلة: "بكرا عيد الأم، كل سنة وكل أم طيبة، وكلنا مسلمين ومسيحيين صايمين مع بعض في نفس الوقت... ودي مصر الحقيقية اللي كلها محبة وأخوة"، وقدّمت شكرها للكنيسة على اهتمامها بالفن والفنانين، مُهدية التكريم لفريق عمل مسلسل "سيد الناس"، وعلى رأسهم المخرج محمد سامي، قائلة: "يا رب نكون قد الثقة". وتحدثت أيضاً عن تجسيدها لأدوار الشر، موضحة أن الهدف منها توصيل رسالة إنسانية تُظهر قيمة الخير وتُرسخ القيم النبيلة داخل الأسرة.

يُعرض لإلهام شاهين حالياً مسلسل "سيد الناس" في رمضان 2025، ويشاركها البطولة نخبة من الممثلين منهم عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، وأحمد رزق، وهو من تأليف خالد صلاح ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

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