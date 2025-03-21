شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 21.. مصطفى شعبان يجتمع بأولاد عمه للحديث عن الورث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 21 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث قرر حكيم "مصطفى شعبان" الاجتماع بأولاد عمه للحديث عن الورث، فقام بالذهاب لياسين "ميدو عادل" في المندرة، وطلب منه أن يصعد معه إلى القصر، ولكن رفض في البداية ومع إصرار حكيم، صعد ياسين للقصر مع إبن عمه واجتمعوا بأولاد عمه كي يتحدثوا عن الورث الذي تركه له أبوهم.

ذهب حكيم باشا "مصظفى شعبان" إلى منزل أبيه رضوان "أحمد صارق" بعد عزاء عمه نوح "أحمد فؤاد سليم" وكان الحزن يملأ قلبه، وذلك خلال أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل حكيم باشا، وحاول والده رضوان أن يقنعه بالعدول عن قراره بعد تقسيم الورث على أولاد عمه، كما وصاه عمه نوح قبل رحيله، ولكن رفض حكيم رفضا قاطعا وقال له أنه سينفذ الوصية مهما كان ثمنها.

كشفت الحلقة الـ21 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث سيطر على نجع الباشا حزن عارم، وذلك بعد موت نوح الباشا "أحمد فؤاد سليم"، حيث سار في جنازته مئات الناس من سيدات ورجال، وكانوا يبكون عليه، وحضر الجنازة كذلك واصل "رياض الخولي" والذي أصر على حمل نعشه مع حكيم، وهو يردد أنه مسامحه.

شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث حضر حكيم باشا "مصطفى شعبان" بصحبة والده رضوان "أحمد صادق" وياسين "ميدو عادل" وقاموا بتغسيل نوح الباشا "أحمد فؤاد سليم" قبل دفنه وطلب حكيم من ياسين أن يتحدث إلى والده ويخرج كل ما في صدره ولكن بعد ذلك لا بد أن يسامحه.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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