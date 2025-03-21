شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 21.. ميدو عادل يعاتب أباه أحمد فؤاد سليم بعد موته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث حضر حكيم باشا "مصطفى شعبان" بصحبة والده رضوان "أحمد صادق" وياسين "ميدو عادل" وقاموا بتغسيل نوح الباشا "أحمد فؤاد سليم" قبل دفنه وطلب حكيم من ياسين أن يتحدث إلى والده ويخرج كل مافي صدره ولكن بعد ذلك لابد أن يسامحه.

وفي مشهد مؤثر بدأ ياسين يتحدث إلى أبيه ويلومه ويعاتبه على ما فعله معه، لكنه في النهاية قال له إنه سامحه لأنه لا يريد أن يعذب بسبب ذنبه لأن ذنبه اتجاهه كبير جدًا لا يقدر هو على عذابه.

بدأت الحلقة الـ21 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، بتأثر واصل "رياض الخولي" بموت صديق عمره نوح الباشا، ودخل عليه أخيه غراب "أحمد فهيم" وسأله عن سبب مجيء حكيم باشا "مصطفى شعبان" وتركه لعمه الذي توفى، فقال له أنه قد جاء ليعزيه في صديق عمره نوح، ما جعل ملامح الدهشة تظهر على غراب.

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث تنازع أولاد عم حكيم بحر وبرنسة وسليم، على الميراث، خاصة بعدما عرفوا أن واصل "رياض الخولي"، وأخوه غراب" أحمد فهيم"، استحوذا على المحجر، مما جعلهم يشكون في خيانة سليم، مما دفعهم لرفع السلاح في وجه بعضهم البعض، وسط ذهول وصدمة أبوهم نوح "أحم دفؤاد سليم".

كشفت الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث أنهار نوح الباشا "أحمد فؤاد سليم" بعدما رفع أبناؤه السلاح علي بعضهم البعض، وأخذه حكيم إلى حجرته، وهو في حالة إعياء شديدة، وطلب منه أن يحضر أولاد عمه، وعندما حضروا أوصى نوح حكيم، بحرمانهم جميعا من الميراث وأن يصبح الميراث كله باسم حكيم، فأنفعل أولاد العم مما جعل نوح يلح على حكيم في الموافقة وأن هذه وصية ميت أى أنها أمانة، وأضطر حكيم أن يوافق على طلب عمه.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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