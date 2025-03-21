شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حسبة عمري الحلقة 7.. روجينا تواصل توعيتها للنساء بعد الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت الحلقة السابعة من مسلسل حسبة عمري، للنجمة روجينا، والذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، الضوء على مساعدات مبادرة سند ليكي للسيدات، وتغير المفهوم الخاطئ الذي قد يروج له البعض بأن تلك المبادرات هي السبب في الانفصال وحالات الطلاق، ولكنها في الأساس تساعد السيدات في تخطي المراحل التي تعقب الطلاق وكيفية تصرفهم وإعادة توظيفهم في الحياة الاجتماعية من جديد.

وتعد مبادرة سند ليكي، أول ملف خاص بحق الكد والسعاية، وحرصت الحلقة السادسة من مسلسل حسبة عمري، على الترويج للمبادرة الخاصة بذلك الملف، لتوعية السيدات بحقوقهن في الملف الخاص بالكد والسعاية.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل حسبة عمري

يعرض مسلسل حسبة عمري الحلقة 6 على قناة dmc في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 3:45 مساء، وبالتزامن مع منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

أبطال مسلسل حسبة عمري

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق و عمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت ، وإنتاج inspire studios productions.

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