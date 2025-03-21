شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 21.. أحمد صادق يحاول إقناع ابنه حكيم بعدم تقسيم الورث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهب حكيم باشا "مصظفى شعبان" إلى منزل أبوه رضوان "أحمد صارق" بعد عزاء عمه نوح "أحمد فؤاد سليم"، وكان الحزن يملأ قلبه، وذلك خلال أحداث الحلقة ال21 من مسلسل حكيم باشا، وحاول والده رضوان أن يقنعه بالعدول عن قراره بعد تقسيم الورث على أولاد عمه، كما وصاه عمه نوح قبل رحيله، ولكن رفض حكيم رفضا قاطعا وقال له أنه سينفذ الوصية مهما كان ثمنها.

كشفت الحلقة الـ21 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث سيطر على نجع الباشا حزن عارم، وذلك بعد موت نوح الباشا "أحمد فؤاد سليم"، حيث سار في جنازته مئات الناس من سيدات ورجال، وكانوا يبكون عليه، وحضر الجنازة كذلك واصل "رياض الخولي" والذي أصر على حمل نعشه مع حكيم، وهو يردد أنه مسامحه.

شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث حضر حكيم باشا "مصطفى شعبان" بصحبة والده رضوان "أحمد صادق" وياسين "ميدو عادل" وقاموا بتغسيل نوح الباشا "أحمد فؤاد سليم" قبل دفنه وطلب حكيم من ياسين أن يتحدث إلى والده ويخرج كل ما في صدره ولكن بعد ذلك لا بد أن يسامحه.

وفي مشهد مؤثر بدأ ياسين يتحدث إلى أبيه ويلومه ويعاتبه على ما فعله معه، لكنه في النهاية قال له إنه سامحه لأنه لا يريد أن يعذب بسبب ذنبه لأن ذنبه اتجاهه كبير جدا لا يقدر هو على عذابه.

بدأت الحلقة الـ21 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، بتأثر واصل "رياض الخولي" بموت صديق عمره نوح الباشا، ودخل عليه أخيه غراب "أحمد فهيم" وسأله عن سبب مجيء حكيم باشا "مصطفى شعبان" وتركه لعمه الذي توفى، فقال له إنه قد جاء ليعزيه في صديق عمره نوح، مما جعل ملامح الدهشة تظهر على غراب.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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