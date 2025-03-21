شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 6.. أسامة يقرر ارتداء زينب النقاب ومنعها من رؤية أهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 6، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، معرفة "زينب" ياسمين صبري لمكان زوجها "أسامة" نيقولا معوض، وذهبت له لغرفته بالفندق وتفاجأ بمعرفة مكانه.

تحدثت "زينب" مع "أسامة" وقامت بمصالحته وطلب منها عدم كشف أسرار عمله وأسرار منزلهما لأحد، ووافقت على ذلك، كما أخبرها بأنه من اليوم لن تقابل أصدقائها ولا أهلها وسترتدي النقاب، لتختتم الحلقة فى إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

وشهدت الحلقة ذهاب "عماد" محمد دسوقي لمقابلة "نانسى" مها نصار، وأخبرها بأنه يتدرب في ابنتها حالياً وقام ببيع الدراجة النارية وسيشترى سيارة وسيشترى لها الأيفون الذى تريده.

وأعطاها بوكيه ورد، ولكنها قامت بتعنيفه بشدة وعاملته معاملة سيئة مثل المرات السابقة وأخبرته بأنها لا تريده ولا تريد رؤيته مرة أخرى وطلب منها إعطاءه فرصة ولكنها قامت بطرده من المحل.

جلست "دعاء" هاجر عفيفي مع "نانسى" وحاولت أن تقنعها بالعودة إلى "عماد" محمد دسوقي، وأخبرتها بأنه يحبها، وأنه من ممكن أن يفعل أى شيء لأجلها، وأخبرته بالموافقة المبدئية.



يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.



يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.



مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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