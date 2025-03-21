شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة لـ"الخليج 365": الحمد لله بقيت بخير وأستعد لطرح أغنيات الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه حاليا بصحة جيدة بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها مؤخرا ونُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، مضيفا أنه عاد لنشاطه الغنائى، ويعمل حاليا على تجهيز طرح أكثر من أغنية.

وكان نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة قد تعرض مؤخرا لوعكة صحية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في الإسكندرية، وتواصل معه الخليج 365 وقال: "الحمد لله على كل حال وكل اللي يجيبه ربنا كويس، وكل ما في الأمر تعرضت إلى تعب فى صدرى، وحاليا أتواجد داخل المستشفى، وأغادر غدا بعد الاطمئنان على حالتي".



وأضاف أحمد شيبة: "خضعت لعدة فحوصات طبية للاطمئنان على حالتي، والحمد لله حاليا مستقرة".

يذكر أن المطرب أحمد شيبة تعاون مع الشاعر رضا المصرى، في رباعيتين وتتر لمسلسل "فهد البطل"، بطولة النجم أحمد العوضى، في موسم رمضان الحالي ورباعيات من ألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقى نوار البحيرى، لتسجل الأغنية التعاون الثاني على التوالى بين أحمد شيبة وأحمد العوضى، بعدما غنى شيبة تتر مسلسل "حق عرب" فى رمضان الماضى.



مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.