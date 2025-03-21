شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 21.. حزن كبير يجتاح نجع الباشا بعد موت نوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الـ21 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث سيطر على نجع الباشا حزن عارم وذلك بعد موت نوح الباشا" أحمد فؤاد سليم"، حيث سار في جنازته مئات الناس من سيدات ورجال، وكانوا يبكون عليه، وحضر الجنازة كذلك واصل "رياض الخولي" والذي أصر على حمل نعشه مع حكيم، وهو يردد أنه مسامحه.



وشهدت الحلقة الـ21 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث حضر حكيم باشا "مصطفى شعبان" بصحبة والده رضوان "أحمد صادق" وياسين "ميدو عادل" وقاموا بتغسيل نوح الباشا "أحمد فؤاد سليم" قبل دفنه وطلب حكيم من ياسين أن يتحدث إلى والده ويخرج كل ما في صدره ولكن بعد ذلك لا بد أن يسامحه.

وفي مشهد مؤثر بدأ ياسين يتحدث إلى أبوه ويلومه ويعاتبه على مافعله معه، لكنه في النهاية قال له أنه سامحه لأنه لا يريد أن يعذب بسبب ذنبه لأن ذنبه اتجاهه كبير جدا لا يقدر هو على عذابه.

بدأت الحلقة الـ21 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، بتأثر واصل" رياض الخولي" بموت صديق عمره نوح الباشا، ودخل عليه أخيه غراب" أحمد فهيم" وسأله عن سبب مجيء حكيم باشا "مصطفى شعبان" وتركه لعمه الذي توفى، فقال له أنه قد جاء ليعزيه في صديق عمره نوح، مما جعل ملامح الدهشة تظهر على غراب.

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث تنازع أولاد عم حكيم بحر وبرنسة وسليم، على الميراث، خاصة بعدما عرفوا أن واصل "رياض الخولي"، وأخوه غراب" أحمد فهيم"، استحوذا على المحجر، مما جعلهم يشكون في خيانة سليم، مما دفعهم لرفع السلاح في وجه بعضهم البعض، وسط ذهول وصدمة أبوهم نوح "أحم دفؤاد سليم".

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان2025