شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 21.. ليل تلمح إلى فارس بوجود مشاعر تجاهه والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فارس (كريم فهمي)، ليل (ياسمين عبد العزيز) خلال الحلقة الـ21 من مسلسل وتقابل حبيب، بالصدفة في أحد المطاعم القريبة من الفيلا، وتخبره بما حدث من والديه عبد العزيز (صلاح عبد الله) وإجلال (أنوشكا) وتهديدهما لها بالابتعاد عن فارس الذي يرد بأنهما طلبا منه نفس الأمر.

تطلب ليل من فارس، مساعدتها في اقتاع عائلته بتركها تغادر الفيلا والاستقرار في منزل جدها ووالدتها، إلا ان فارس يذكرها باتفاقهما بأن لا يفرق أحداً بينهما، وأنها ليست بمفردها، وتكشف ليل أنها شعرت تجاه فارس بأشياء لم يكن عليها الشعور بها، ويؤكد لها فارس أنه شعر ذلك هو الآخر، إلا أن ليل تطلب منه أن يكونا أصدقاء فقط خوفاً من بطش والديه عبد العزيز واجلال وعدم رغبتها في خسارة بناتها.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 21

وبدأت الحلقة 21 من مسلسل وتقابل حبيب باتفاق عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) وإجلال (أنوشكا) على أخذ بنات ابنهم يوسف (خالد سليم) من ليل (ياسمين عبد العزيز) وطرد الأخيرة والأفضل التخلص منها وظلكن لابد من التفكير في الطريقة المناسبة، في ظل اقتراب فارس الدائم لها وعدم تنفيذه لرغبتهم بالابتعاد عن ليل.

تشتكي ليل لوالدتها وجدتها من طريقة معاملة عبد العزيز أبو العزم وإجلال خاصة بعدما خفضا مصروفات بنتيها سارة ونور ، وتخبرهما برغتبها في ترك الفيلا والعيش معهم، ولكن فرح تعارض الأمر بسبب صعوبة توفير مصروفات سارة ونور حتى من خلال عمل ليل ومعاش جدها وتنصح فرح ليل بالاستمرار هناك بسبب البتات

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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