شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 6.. مها نصار تطرد محمد دسوقى وهاجر عفيفى تقنعها بالعودة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 6، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، ذهاب "عماد" محمد دسوقي لمقابلة "نانسى" مها نصار، وأخبرها بأنه يتدرب في بنتك حالياً وقام ببيع الدراجة النارية وسيشترى سيارة وسيشترى لها الأيفون الذى تريده.

وأعطاها بوكيه ورد، ولكنها قامت بتعنيفه بشدة وعاملته معاملة سيئة مثل المرات السابقة، وأخبرته بأنها لا تريده ولا تريد رؤيته مرة أخرى وطلب منها إعطاءه فرصة، ولكنها قامت بطرده من المحل.

جلست "دعاء" هاجر عفيفي مع "نانسى"، وحاولت أن تقنعها بالعودة إلى "عماد" محمد دسوقي، وأخبرتها بأنه يحبها، وأنه من الممكن أن يفعل أى شىء لأجلها، وأخبرته بالموافقة المبدئية.

وشهدت الحلقة حديث "زينب" ياسمين صبري مع صديقتها "رحاب" سمر مرسي، وأخبرتها بأنها تشعر بالذنب بعدما تسببت فى غضب زوجها "أسامة" نيقولا معوض.

انتقل المشهد إلى بحث "هارون" نضال الشافعي، مع المحامى الخاص به عن حل لخروجه من الحبس، ولكنه أخبره بأن كل زمام الطرق مع "أسامة" وعلم "اسامة" بالأمر وأخبره بأن يتركه بعض الوقت حتى يعلمه الأدب، فيما أرسل "زينب" بوكيه ورد إلى زوجها "أسامة" لكى تصالحه ولكنه لم يهتم بالأمر وترك المكتب ونزل، ذهبت "زينب" إلى مكتبه ببوكيه آخر من الورد، ولكنها لم تجده وسألت مدير مكتبه، على مكانه.

ذهب "أسامة" لمقابلة "هارون" داخل قسم الشرطة، وبمجرد رؤية "هارون" له انفعل وأخبره بأن ما فعله لن يمر مرور الكرام، وأنه إن كان محبوساً فله الكثير من الرجال فى الخارج، ولكن "أسامة" أخبره بأنه لن يستطيع فعل شيء لأن لديه التوكيلات ومن الممكن أن يحرر له محاضر بعدة دوائر، كما أنه بإمكانه أن يخرجه من القضية ولكن بمقابل زيادة نسبته وضعف تعويضات الأشخاص بالتوكيلات، وهو الأمر الذى أضحك "هارون" وقام بتهديده.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطهيعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً. أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطهيناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم. قصة مسلسل الأميرة ظل حيطهمسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025