شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 7.. سالى تتجسس على عايشة فى منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهبت سالى لعايشة "دنيا سمير غانم" خلال الحلقة السابعة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، لتجلس معها يوم لتطلب من أولادها الذهاب إلى جدهم حتى لا تشك سالى فيها، وتقف سالى معها فى المطبخ لتساعدها فى الأكل، ثم تدخل إلى الغرفة وتصور كتب وتتجسس عليها.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساء والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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