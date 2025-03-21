شكرا لقرائتكم خبر عن وردشان مجدى: مسلسل الغاوى إضافة كبيرة فى رصيدى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الممثلة الشابة وردشان مجدي عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل الغاوي بشكل عام، وهو العمل الذي يقوم ببطولته النجم أحمد مكي، ويُعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2025.

وقالت وردشان، في تصريحات صحفية إنها سعيدة بانضمامها بالمشاركة في مسلسل الغاوي، وخاصة أن العمل حقق نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا ومنصات المشاهدة.

ووجهت ورد الشكر للممثل الكبير أحمد كمال على نصائحه ودعمه لها، وأيضا الكاستينج دايراكتور منار زين، على ترشيحها في العمل، متمنيا أن تقدم معهم أعمالا فنية قادمة.

وقالت أيضا إنها سعيدة بردود الفعل حول شخصيتها التي تقدمها في المسلسل، مشيرة إلى أنها اجتهدت بشكل كبير حتى تقدم الشخصية بهذا الشكل، وأن يتفاعل معها الجمهور في أول ظهور لها، والحلقات القادمة ستطور الشخصية بشكل كبير وملحوظ.

مسلسل الغاوي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة، وهو من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، وردشان مجدي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، المخرج المنفذ سوني غلاب وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة "سينرجي".

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