شكرا لقرائتكم خبر عن الناقدة ماجدة خير الله تشيد بأداء الفنانة يسرا اللوزي في مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، بأداء الفنانة يسرا اللوزي، في مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، وكتبت: "يسرا اللوزي قدمت رد فعل مدهش، لم يستغرق لحظات، ولكنه يعبر عن حالة توتر وخوف شديد من زوجها وسام (محمد شاهين) الذي يبدو أنه مسئول عن حالتها النفسية المتردية.

واستطاعت يسرا اللوزي في كل مشاهدها أن تحافظ على حالة التوتر المكتوم الذي يخفي قصة سوف تتكشف مع تصاعد الأحداث، لام شمسية إخراج كريم الشناوي عن سيناريو لورشه سرد، يناقش مواضيع شائكه ومسكوت عنها تبدو مثل قنابل موقوته تجاهلها يمكن أن يدمر آسر تبدو آمنة ومستقرة".

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 6 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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