شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 21.. فارس يعترف لـ ليل: أنا بحبك والان مع تفاصيل الخبر

استكملت الحلقة الـ21 من مسلسل وتقابل حبيب، بعد لقاء ليل (ياسمين عبد العزيز) وفارس (كريم فهمي) حيث تغادر ليل المطعم مسرعة وسط المطر والأجواء المناخية الصعبة، وتمشى غاضبة حيث ترى أن فارس يقول كلامًا لا يصح أن يقوله ولكن فارس يخرج وراءها مسرعًا ويلحق بها أمام الفندق.

يعاتب فارس ليل على تركها له داخل الفندق لترد عليه بأنه لا يصح التحديث في المشاعر وهكذا ولكن يصر على قوله، ويسمك بها ويكشف لأول مرة علنًا أنه يحبها رغم رفض ليل سماع هذا الكلام، ولكنه قال لها "أنا بحبك" لتغادر ليل المكان مباشرة، حيث تخشى الاعتراف له بحبها هي الأخرى.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 21

وشهدت الحلقة 21 من مسلسل وتقابل حبيب، لقاء فارس وليل بالصدفة في أحد المطاعم القريبة من الفيلا، وتخبره بما حدث من والديه عبد العزيز (صلاح عبد الله) وإجلال (أنوشكا) وتهديدهما لها بالابتعاد عنه، ونفس الأمنر يخبر فارس، بأنه كلبوا منه نفس الأمر ولكنه لا ييالى لأن ليس صغيراً حتى يتحكم أحداً فيه.

تطلب ليل من فارس، مساعدتها في اقتاع عائلته بتركها تغادر الفيلا والاستقرار في منزل جدها ووالدتها، إلا ان فارس يذكرها باتفاقهما بأن لا يفرق أحداً بينهما، وأنها ليست بمفردها، وتكشف ليل أنها شعرت تجاه فارس بأشياء لم يكن عليها الشعور بها، ويؤكد لها فارس أنه شعر ذلك هو الآخر، إلا أن ليل تطلب منه أن يكونا أصدقاء فقط خوفاً من بطل والديه عبد العزيز واجلال وعدم رغبتها في خسارة بناتها.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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