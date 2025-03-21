شكرا لقرائتكم خبر عن "بتحلوي" أغنية وطنية لمحمد رمضان.. من المتحدة إلى أم الدنيا.. بموت فيكي لأنك مصر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان محمد رمضان، أغنية جديدة بعنوان "بتحلوي"، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم وذلك خلال برنامج "مدفع رمضان" الذي يقدمه على قناة dmc.

الأغنية أظهرت محمد رمضان بشكل جديد ومختلف، ليقدم أغنية وطنية رقيقة أظهرت أسباب حب المصريين لأم الدنيا، كما جاءت الأغنية بألحان عذبة تناسب الروح الوطنية.

كلمات أغنية بتحلوي

بتحلوي

وطول الوقت بتزيدي جمال وهدوء

كأنك شيء نزل من فوق

كأنك حتة من الجنة

يا إما الجنة هي انتي

في حضنك ببقى انا ابنك

في حضني بتقلبي بنتي

كأنك بيت

كأنك حتة من سكر

دابت فيا فاحلويت

في عز الضيقة بتساعي

في عز الضعف بتقوي

بدون أسباب

بدون أسباب بتحلوي

هتتغري

وإيه يعني ما تتغري

ما من حق الجميل يتغر

دة اسمك على من قيمتي

بطير في سماكي زي النسر

بتتغري

وإيه يعني ما تتغري

ما من حق الجميل يتغر

دة اسمك على من قيمتي

بموت فيكي لأنك مصر

بتحلوي

يا بلدي يا أعلى من السما

يا بلدي يا بطلة ملحمة

يا بلدي يا أغلى من الحياة

يا بلدي كفاية إن انتي مصر

يا بلدي يا أعلى من السما

يا بلدي يا بطلة ملحمة

يا بلدي يا أغلى من الحياة

يا بلدي كفاية إن انتي مصر