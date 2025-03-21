شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 6.. نيقولا معوض يساوم نضال الشافعى والأخير يهدده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 6، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، حديث "زينب" ياسمين صبري مع صديقتها "رحاب" سمر مرسي، وأخبرتها بأنها تشعر بالذنب بعدما تسببت فى غضب زوجها "اسامة" نيقولا معوض.

انتقل المشهد إلى بحث "هارون" نضال الشافعي، مع المحامى الخاص به عن حل لخروجه من الحبس، ولكنه أخبره بأن كل زمام الطرق مع "أسامة" وعلم "أسامة" بالأمر وأخبره بأن يتركه بعض الوقت حتى يعلمه الأدب، فيما أرسلت "زينب" بوكيه ورد إلى زوجها "أسامة" لكى تصالحه، ولكنه لم يهتم بالأمر وترك المكتب ونزل، ذهبت "زينب" إلى مكتبه ببوكيه آخر من الورد، ولكنها لم تجده وسألت مدير مكتبه، على مكانه.

ذهب "أسامة" لمقابلة "هارون" داخل قسم الشرطة، وبمجرد رؤية "هارون" له انفعل وأخبره بأن ما فعله لن يمر مرور الكرام، وأنه كان محبوساً فله الكثير من الرجال فى الخارج، ولكن "أسامة" أخبره بأنه لن يستطيع فعل شيء لأن لديه التوكيلات ومن الممكن أن يحرر له محاضر بعدة دوائر، كما أنه بإمكانه أن يخرجه من القضية ولكن بمقابل زيادة نسبته وضعف تعويضات الأشخاص بالتوكيلات، وهو الأمر الذى أضحك "هارون" وقام بتهديده.

وشهدت الحلقة انفعال "أسامة" نيقولا معوض بسبب طلب زوجته "زينب" ياسمين صبري للطلاق خاصة والاستعانة بأهلها، حيث غضب بسبب ذلك.

وعنفته "زينب" بشدة وأخبرته بأنها لا تعلم مع من تعيش بسبب شخصيته المتغيرة والغريبة، وأخبرته بأنها لا تريد شيئاً منه واتهمته بأن حياته كلها خاطئة وأمواله حرام بسبب شغله الملتوي.

وأثناء ذهابها مع أهلها نجح "أسامة" فى السيطرة عليها مرة أخرى، حيث أخبرها بأنه يتعامل مع أعداء وأنه قام بتسليم من قام باصطدامه للشرطة وأنه شخص نصاب وقام بتدبير القضايا له، وأنكر أن ماله حرام لتتحدث معه بانه لم يخبرها بشيء، ولكنه أغضب وترك لها المنزل.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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