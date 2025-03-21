شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء الحكيم تنضم لمجلس أمناء القاهرة الدولى للحكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة القديرة وفاء الحكيم إلى أسرة ملتقى القاهرة الدولي للحكي، عضوا بمجلس الأمناء لتشكل إضافة جديدة للمجلس والملتقى، المقرر عقده في الفترة من 16 إلى 22 أبريل المقبل.



مجلس الأمناء الذي ترأسه دكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الأسبق، ويضم في عضويته السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة الأسبق، النائب أحمد حلمي الشريف رئيس مجلس أمناء مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون، الشاعر الكبير جمال بخيت، دكتور محمد فتحي، والفنانين عادل حسان ومحمد عبد الفتاح ومنى سليمان.



وقال المخرج عادل حسان - رئيس الملتقى أن مجلس الأمناء رحب بالفنانة وفاء الحكيم وكلفها بالإشراف العام على الملتقي كونها تجمع بين الخبرة الإدارية والحساسية الفنية العالية، فضلا عن تجربتها الرائدة في التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة من خلال فرقة الشمس التي أسستها وادارتها لسنوات طويلة.



وفاء الحكيم فنانة مصرية حصلت على ليسانس الآداب قسم فلسفة قبل التحاقها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت مبكرا أعمالا فنية من طراز رفيع، قبل أن تنخرط بإخلاص ودأب في الحركة المسرحية ممثلة ومعدة ومؤلفة لعدد من النصوص وناشطة في المهرجانات المصرية والعربية، وكذا شاركت في أمسيات شعرية، والقت عددا من المحاضرات في اقسام المسرح المتخصصة.



ملتقى القاهرة الدولي للحكي، فعالية هي الأولى من نوعها تنطلق دورته الأولى في السادس عشر من أبريل المقبل، برعاية وزارة الثقافة المصرية، والتي تحمل اسم الفنان حسن الجريتلي، مؤسس فرقة "الورشة المسرحية" وأحد رواد فن الحكي في مصر.



وفي إطار الملتقى تقام مجموعة متنوعة من الفعاليات، تشمل ورش الحكي، والعروض الفنية، والدورات التدريبية حول فنون الحكي المختلفة، وذلك في خمسة محافظات تم اختيارها لتكون مسرحًا لعروض الدورة الأولى للملتقى، وهي: القاهرة، والفيوم، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج ، وتعلن تفاصيله برامجه كاملة لاحقا.