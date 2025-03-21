شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب 21.. مشاعر الغيرة تسيطر على فرح تجاه يوسف وكاريمان والان مع تفاصيل الخبر

تلتقى كاريمان العسكرى (إنجي كيوان) وفارس (كريم فهمي) بمكتبه في الشركة خلال الحلقة الـ 21 من مسلسل وتقابل حبيب، وتتحدث معه عن علاقته المتوترة بشقيقه يوسف (خالد سليم) وأنها تريد التجمع وحضورها إلى الفيلا وأن هذه العلاقة المتوترة مع يوسف تمنعها من التواجد في الفيلا، ولكن فارس يُشجعها على الحضور إلى الفيلا بأى وقت.

تدخل فرح (بسنت شوقى) على يوسف وكاريمان المكتب حيث تستعد الأخيرة للمغادرة وتخبر فارس أنها ستراه في البيت، لتغضب فرح من الحديث ظهرت مشاعر الغيرة، ليخبرها أن كاريمان ستاتى الى منزل رقية (نيكول سابا) ويوسف، وتسأل فرح، فارس هل هناك مشاعر تجاه كاريمان، ليجيب أنه لا يفكر فيها، وتصر فرح على معرفة موقف فارس من كاريمان.

شهدت الحلقة 21 من مسلسل وتقابل حبيب تصاعداً في الأحداث بشكل كبير وأهمها الموقف الصعب الذي تواجد فيه يوسف بسبب رقية بعد معرفته بطبيعة عملها في المافيا العالمية، حيث تواجدت رقية مع يوسف وخالد (أحمد الله) باجتماع واحد في فيلا يوسف وحاولت رقية وخالد الضغط على يوسف لقبول العمل معها في الأعمال العالمية التي ثبت أنها ضمن نشاط المافيا العالمية

حاول يوسف التأكيد على خطورة ما يفعلون إلا أن رقية أكدت أنه لا توجد أعمال قوية ذات عائد قوي دون خاطرة لكن الأهم أن تكون محسوبة وهي تحسب خطواتها بقوة، ثم يترك يوسف الجلسة وتتحدث رقية وخالد عن قبوله للعمل معهما بعد معرفة كل تلك التفاصيل لتؤكد رقية أنها تعرف يوسف جيدا وهو الآن في مرحلة التفكير ومن المؤكد أنه سيقبل بالأمر ولن يعارضها على الإطلاق.

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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